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Казаки Таганрога передали гуманитарный груз бойцам подразделения «Цимла»

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Казаками в преддверии новогодних праздников на базе ГКО «Таганрогское» был организован сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. В акции приняли участие педагоги, воспитанники, родители «казачьих» образовательных учреждений – школы № 26 и детского сада № 32, а также Таганрогское благочиние.

#СВО

В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, изделия домашней консервации, свежие овощи и фрукты, медикаменты, теплая одежда, средства личной гигиены. Также по просьбе бойцов был приобретен бензиновый электрический генератор.

Сейчас гуманитарный груз при непосредственном участии атамана ГКО «Таганрогское» Ивана Надолинского доставлен и передан бойцам казачьего добровольческого подразделения «Цимла», Которое держит оборону на Кинбурнской косе. Особые теплые чувства у бойцов вызвали письма, написанные казачатами с поздравлениями и пожеланиями с наступающим Новым Годом

Подобная акция в поддержку бойцов проводится казаками Таганрога не в первый раз. Правлением ГКО «Таганрогское» налажен постоянный двухсторонний контакт с воинскими подразделениями, что позволяет оперативно реагировать на нужды воинов и доставлять груз бойцам СВО непосредственно в подразделение.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершился сбор помощи для выпускников ЮФУ–участников СВО.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»

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Таганрогская правда
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