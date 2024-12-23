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В Таганроге завершился сбор помощи для выпускников ЮФУ–участников СВО

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В Инженерно-технологической академии ЮФУ прошёл сбор гуманитарной помощи для выпускников Южного федерального университета. Вчерашние студенты вуза сегодня защищают Родину на передовой и нуждаются в поддержке.

#СВО

В акции по сбору приняли участие все структурные подразделения таганрогского кампуса ЮФУ. Наибольшую вовлечённость показал колледж прикладного профессионального образования Института радиотехнических систем и управления.

«Наши студенты и преподаватели всегда активно участвуют в таких сборах, это большое общее дело, которое делает победу России всё ближе», – отметила Ирина Омельченко, советник директора колледжа ППО ИРТСУ ЮФУ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Совместными усилиями в этот раз были собраны более десяти коробок гумпомощи, включая влажные полотенца, газ в баллонах, горячее питьё, медикаменты, противоожоговые средства, бинты и пластыри, средства от отравлений, жгуты и турникеты, укомплектованные аптечки и т.д.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций ЮФУ

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Таганрогская правда
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