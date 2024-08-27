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Какие требования предъявляются к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

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В целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 утверждены требования к антитеррористической защищенности и формы паспортов безопасности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией.

#Официально

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 03.06.2006№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведённая территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на другом объекте, на которых при определённых условиях могут одновременно находиться более 50 человек.

Перечень мест массового пребывания людей в пределах территорий субъектов Федерации или муниципальных образований определяется соответственно исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации или органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД и МЧС.

Утвержденные требования:

  • предусматривают составление паспорта безопасности утвержденной формы на каждое место массового пребывания людей;
  • закрепляют необходимость оборудования данных объектов системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, освещения;
  • содержат иные положения об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Установлено, что антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обеспечивается путем:

  • проведения организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них террористического акта и его возможных последствий;
  • определения и устранения причин и условий, способствующих совершению в местах массового пребывания людей террористических актов;
  • контроля в едином информационном пространстве в режиме реального времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового пребывания людей;
  • применения современных информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания людей;
  • оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами.

Реализация постановления позволит обеспечить выполнение комплекса организационных, инженерно-технических, правовых и других мер антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, соблюдение и защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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