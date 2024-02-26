Какие темы поднимет Президент, обращаясь к Федеральному собранию?

В преддверии оглашения ежегодного послания, СМИ, эксперты и общественность традиционно стараются спрогнозировать, о чём будет говорить Президент.

В нынешнем году, Владимир Путин перед оглашением послания немного приоткрыл завесу тайны. Он отметил, что выступление будет касаться постановки задач на ближайшие шесть лет.

При этом пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, заявил, что главные темы послания пока озвучивать рано, ведь они постоянно актуализируются. Во время подготовки Президент находится на постоянной связи с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления. Известно, что помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации на выступлении главы государства будут присутствовать участники СВО.

Как отметил представитель общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин, послание условно можно будет разделить на два трека: внутренний и международный:

На внутреннем — скорее всего — Владимир Путин подведёт промежуточные итоги реализации нацпроектов. Ранее некоторые из них решено было продлить. Возможно, продлят и другие. Не исключено, что даже запустят новые. Что касается международного трека, то в послании он будет носить скорее миротворческие оттенки. Так, например готовность к переговорам с Западом, но с обязательным соблюдением стратегических интересов России. Миролюбивая риторика Президента постоянно прослеживалась в недавнем интервью Такеру Карлсону. С большое долей вероятности она будет присутствовать и в послании Федеральному Собранию.

Напомним, предыдущее оглашение послания состоялось 21 февраля 2023 года и длилось 1 час 45 минут. Тогда Президент поднимал темы СВО, развития российской экономики, которой препятствуют санкции. Он предложил повысит МРОТ и создать госфонд «Защитники Отечества», помогающий ветеранам спецоперации и их семьям. Важным аспектом того выступления стало объявление о временной приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Напомним, президент обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием уже 29 февраля.

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