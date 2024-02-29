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Какие ограничения действуют для рыбаков в Таганрогском заливе

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С 1 марта 2024 года начинается промысел частиковых видов рыб. В этой связи Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области напоминает, что в регионе с 9 января 2020 года действуют правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства России № 1.

Новости Таганрога

По правилам для рыбаков действует ряд ограничений.

Так, запрещен любительский вылов рыбы в Таганрогском заливе на удалении более 1,5 км от берега и в Донском запретном пространстве в течении всего периода.

С 1 марта по 31 мая в Азовском районе запрещен вылов рыбы в Таганрогском заливе от юго-западной окраины с. Маргаритово до северо-восточной окраины с. Новомаргаритово и вглубь залива на расстоянии менее 1,5 км. А также перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 км в обе стороны от гирла.

Рыбакам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные в воде рыбохозяйственного значения запрещенные орудия добычи (вылова) водных биоресурсов. Лица, обнаружившие их, обязаны об этом уведомить соответствующие правоохранительные органы, — напомнили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области

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Таганрогская правда
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