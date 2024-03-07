Какие дороги отремонтируют в Таганроге в 2024 году по нацпроекту

В Таганроге по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют 12 км городских автомагистралей, сообщили в правительстве Ростовской области.

В порядок приведут семь участков улично-дорожной сети города. Это:

27-й переулок (между ул. Кузнечной и ул. Энергетической);

улица Театральная (на участке от дома №36 по ул. Театральной до Калужского проезда);

улица Циолковского (между ул. Калинина и ул.Циолковского,53/1);

улица Щаденко (между ул. Бабушкина и Привокзальной площадью);

Николаевское шоссе (на участке от Северо-Западного Шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому Шоссе);

улица Маршала Жукова (между пер. 1-м Новым и пер. 17-м Новым);

улица Адмирала Крюйса (межу пер. Биржевой Спуск и ул. Социалистической).

Муниципальный контракт с подрядной организацией заключен, к работам планируется приступить с наступлением дорожно-строительного сезона.

Ремонт еще 6 автомобильных дорог будет выполнен за счет средств местного и областного бюджетов, — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Отметим, что в прошлом году в Таганроге по нацпроекту отремонтировали 10 участков дорог. Также в нормативное состояние приведены подъезды к социально значимым объектам — к лицею № 7, школе № 9, детскому саду № 2 «Жемчужина». Отремонтированы дороги к Таганрогскому художественному музею, музею «Лавка Чеховых», городской больнице № 3, детской городской больнице и центру обслуживания граждан пожилого возраста.

Фото из архива