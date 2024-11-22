Как жителям Дона защитить сад от зимних сюрпризов

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области подготовили советы по важным садоводческим вопросам на конец ноября.

«Изменение климата затрагивает не только прогнозируемое глобальное потепление, но и возрастающую непредсказуемость природных процессов. В одних регионах наблюдаются наводнения, в других — засухи, зимние оттепели приходят неожиданно, а летом бывает резкое похолодание. Подготовка растений к зиме становится особенно важной, особенно учитывая прошлогодние холода», — поясняют в Россельхозцентре и подсказывают, на что надо обратить внимание прежде всего.

Снегозадержка

Неизвестно, сколько снега выпадет, но лучше всего позаботиться о задержке снега, особенно в местах с сильными ветрами и риском весенней засухи. Приствольные круги стоит замульчировать рыхлыми материалами, добавив сверху толстые стебли, например, спиленные ветки.

Защита стволов

Основания стволов необходимо уберечь от грызунов. Хорошо подойдут старые светлые колготки и нетканые белые материалы.

Подпорки для веток

Если ожидаются тяжелые снега, менее крепкие ветки лучше удалить, а для более сильных установить подпорки.

Уделите внимание косточковым

Особенно это важно для слив, вишен и абрикосов, основания стволов которых нужно защитить от сырости.

Укрытие для молодых растений

Растения, высаженные в этом году, следует укрыть полностью, так как они еще не успели адаптироваться к новой среде. Оптимальным вариантом укрытия для молодого растения считаются шалаши на трех палках. Укрытый таким каркасом материал обеспечит защиту от неблагоприятных зимних условий.

«Правильная подготовка сада поможет минимизировать ущерб от переменчивой погоды и зимних сюрпризов», — предупреждают агрономы.

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