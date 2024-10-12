Как волонтеры Таганрога и Неклиновского района помогают бойцам СВО

Ничто в жизни не происходит случайно. Недаром говорят: «Каждая случайность — непознанная закономерность». Если верить этой теории, то вполне закономерным было знакомство руководителя таганрогской волонтерской группы «Добро в нас» Марины Храповой с семейством Свертковых-Сидоренко-Кузнецовых из села Покровское Неклиновского района Ростовской области.

Словно сто лет друг друга знали…

Впервые Марина приехала к Галине Алексеевне Сидоренко в начале июля. В Покровском для бойцов тогда были приготовлены арбузы, домашняя консервация и продукты. Они познакомились, разговорились, и непринужденная беседа продлилась больше двух часов. Словно женщины знали друг друга давным–давно.

Галина Алексеевна, узнав подробнее чем занимается группа, сама предложила отдать их семье на постоянной основе заботу о «продуктовой составляющей» деятельности «Добра…». После чего, как сказала она сама: «…началось: стали купорить, варить, тушить и жарить, снабжать бойцов домашними заготовками и продуктами». Хотя по факту помощь бойцам уже оказывали с самого начала спецоперации.

В тот мартовский день 2022 года Галина Алексеевна проходила мимо площадки, где шла разгрузка техники. С железнодорожных платформ воинского эшелона механики-водители «сгоняли» танки прибывшего танкового полка. Она обратила внимание, что бойцы экипажей усталые, со впалыми щеками. Видимо, полковой тыл двигался в составе другого эшелона, а сухой паек у «ребятишек» закончился.

Быстро пришла домой и произнесла одну только фразу: «Там мальчишки голодные». Пояснять, где «там» и какие «мальчишки», было не нужно. Быстро начистили и поставили варить картошку, замесили тесто и напекли пирожков с картошкой и печенью. Три коробки домашней выпечки отнесли бойцам. Брать аппетитно пахнущую снедь они сначала не хотели, ссылаясь на запрет командира. Пришел командир, стал невнятно что-то объяснять. Наконец, женщины поняли в чем дело. Открыли все три коробки и сказали, что съедят любой из пирожков, на который им укажут бойцы. Аргумент подействовал, и буквально через несколько минут все «лапти» (так Галина охарактеризовала пирожки в соответствии с их размером) были съедены. С этого и началась «тыловая эпопея» их семейства.

Продолжали кормить ребят на станции разгрузки, приглашали на обед к себе домой, помогали продуктами и выпечкой участникам других волонтерских групп. А тут, как нельзя кстати, знакомство с Мариной.

Добро отовсюду

Когда многочисленное семейство Свертковых-Сидоренко-Кузнецовых ознакомилось с масштабами помощи группы «Добро в нас», поняли, что самим справиться с заказами будет сложно. Галина Алексеевна разместила объявление соответствующего содержания в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». К сожалению, откликнулись и помогли деньгами немногие. Тогда обратились к соседям, пенсионерам, друзьям, знакомым и знакомым друзей и знакомых. Так сложилась большая команда единомышленников.

Руководит сейчас всеми Галина Алексеевна. Для наглядной демонстрации многочисленности команды сначала перечислю членов семьи. Это Наталья Николаевна и Алексей Иванович Кузнецовы, Галина Алексеевна и Олег Евгеньевич Сидоренко, Татьяна Алексеевна и Виталий Александрович Свёртковы, Мария Васильевна Сверткова и Татьяна Яковлевна Мацигорова.

На просьбы о помощи откликнулись и другие семьи: Черниченко, Надолинских, Шевченко, Жаровых, Бутко и Лаптевых. Кстати, Аня Лаптева вяжет прекрасных Чебурашек для бойцов.

Екатерина и Галина, продавцы магазина «Светлана» в Покровском, помогли с пластиковыми ведерками для солений. Предприниматели Максим и Олеся Пуне постоянно предоставляют мясную продукцию для бульонов. Валерий Гончаров приобрел 10-литровые ведра для засолки. Помогают и коллеги Татьяны Алексеевны, сотрудники терапевтического отделения № 2 ЦРБ села Покровское: Оксана Кущева, Наталья Куликова, Галина Бородатая, Ольга и Михаил Чуприна. Некоторые односельчане просто приносят деньги на закупку продуктов, кто сколько может.

Поддерживаются добрые отношения и с другими волонтерами. Активная помощь поступает из группы «Надежда Донбасса». Случаются и разовые «подарки». Недавно Галина и Татьяна были в гостях в Вареновке, у своего родственника Леонида Лаврентьевича Бондаренко. Он отдал внушительных размеров «корытечко» с виноградом, несколько ящиков с персиками и грушами, упаковки с чаем и кофе.

Вот так, из общих усилий дружной Покровской команды и слагается помощь фронту. Поистине, добро людских сердец и помощь чувствуются отовсюду.

Подробности овощной кухни

Спросить об особенностях приготовления такого количества домашней консервации не терпелось с самого начала беседы. В первую очередь поинтересовался, в каких объемах и где закупаются исходные продукты. Как и предполагал, объемы исчисляются десятками килограммов и мешками, а приобретается всё на рынках Таганрога или приносят добровольные помощники.

Для наглядности попросил поделиться рецептом борща, который после варки «закатывается» в 3-литровые банки. Понадобится всего ничего. Для начала кастрюля емкостью 50 литров. В нее повара заливают 40 литров воды, закладывают для варки бульона 5 кг говяжьих костей. Пока бульон готовится, чистят и режут остальные ингредиенты борща. В каком количестве, последовательность и технологию приготовления описывать не буду, его знает каждая хозяйка. После варки борщ разливается по 3-литровым стерилизованным банкам, «закатывается крышкой» и хранится в прохладном подвале. Расчетный срок хранения — полгода. Если кто-то из читателей решится приготовить, окажете неоценимую помощь нашим бойцам. Но полгода не хранилась ни одна партия. Максимум через неделю подвал бывал пуст.

С губ невольно сорвался вопрос о том, сколько же всего наварено борща и приготовлено консервации. Галина и Татьяна задумались, стали вспоминать. Цифры, названные ими, впечатлили. Оказалось, что общими усилиями борща сварили более 300 литров, сделали овощной икры «Ассорти» более 20 3-литровых банок. Солений заготовили двадцать 10-литровых ведер, салата «Десятка» и томатов «закрыли» более 50 3-литровых банок. В планах как увеличение объема «производства», так и расширение ассортимента заготавливаемой консервации.

Согласитесь, что домашний борщ и домашние заготовки это своеобразный «праздник» не только для желудка, но и для солдатских душ. Недаром в отзывах бойцов звучат слова о том, что «отведав вашего борща, создается ощущение, словно побывал дома». По-моему, это высшая оценка труда самоотверженных женщин.

Не удержался, попросил показать «производственное помещение», в котором готовятся домашние «вкусности». Поверьте, впечатлило. Одно дело слышать, другое — видеть своими глазами. Жаль, не позволили для наглядности сфотографировать из-за развернутого «производственного процесса».

Отец Галины и Татьяны, глядя на тяжелый труд женской половины семейства, как-то произнес, что всех не накормишь. Галина Алексеевна тогда на секунды задумалась, а потом коротко и твердо ответила: «Накормим».

Семейный ужин

Недавно в разговоре с Галиной Марина обмолвилась, что за получением стройматериалов в Таганрог приезжают «мальчишки» из бригады морской пехоты. Будут 2-3 дня, в зависимости от обстоятельств. Семья Свертковых-Сидоренко-Кузнецовых попросила привезти их на семейный обед или ужин. В зависимости от того, в какое время бойцы освободятся. Гвардейцы такому приглашению были рады. Определились с датой и временем (получалось, что ужин). К назначенному часу морские пехотинцы и небольшая группа «Добра в нас» прибыли в Покровское.

Сказать, что встреча была радушной, — не сказать ничего. Бойцов: Амира, Андрея, Владислава и Сергея встретили как родных сыновей. Гостей пригласили в дом, где стояли несколько сдвинутых столов, накрытых с русской щедростью. Невольно вспомнилось выражение «яблоку негде упасть». Действительно, столы были уставлены разнообразными тарелками с домашней снедью. Ужин получился безалкогольным, но праздничным.

Сергей от имени командования зачитал и вручил Марине Владимировне благодарственное письмо за помощь, которую оказывает «Добро в нас» их бригаде. Письмо явилось заслуженной оценкой деятельности группы и ее руководителя.

После застолья долго не могли расстаться. Конечно, сделали фото на память. А за ребят остается только молиться и помогать им в силу своих возможностей для достижения нашей общей Победы.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора