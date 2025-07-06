Как в Таганроге работает пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных

С начала работы пункта помощь здесь получили 34 семьи — родителям выдано 80 изделий для малышей.

Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных, открытый в мае текущего года в управлении социальной защиты населения Таганрога, каждый день принимает посетителей.

На этой неделе в службу обратилась многодетная семья, в которой недавно произошло очередное пополнение. Специалисты подробно рассказали родителям о каждой позиции и продемонстрировали, как правильно использовать изделия. Родители выбрали в пользование уютную кроватку и удобный стульчик для кормления.

«Это простой пример того, как маленькая помощь может изменить жизнь большой семьи», — отмечает глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Отметим, что пункт проката создан и работает благодаря национальному проекту «Семья» («Многодетная семья»), одна из задач которого сделать материнство доступным и радостным.

Кроме многодетных семей воспользоваться услугами пункта проката смогут студенческие и молодые семьи, одинокие родители, а также семьи, состоящие из двух родителей в возрасте до 35 лет включительно.

По вопросам получения предметов, предоставляемых пунктом проката, можно обратиться в управление социальной защиты населения Таганрога по адресу: переулок Мечниковский, 2, кабинет № 103, контактный телефон 8 (8634) 477-206.

Фото УСЗН Таганрога