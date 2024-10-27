Как в Ростовской области получить посылку на почте с помощью QR-кода

С мая 2024 года клиенты Почты России в Ростовской области получили более 470 000 отправлений с помощью системы QR-кодов, в том числе 163 000 посылок.

Удобным нововведением в почтовых отделениях региона уже пользуется каждый четвёртый получатель посылок. Технология позволяет в три раза сократить время выдачи и отправки посылок. Рассказываем, как ей воспользоваться.

QR-код содержит всю необходимую информацию о письмах и посылках, которые ожидают адресата или которые клиент оформил для отправки. Технология не требует дополнительной идентификации пользователя, все данные автоматически поступают в систему. Благодаря нововведению время обработки почтовых отправлений сократилось в среднем в три раза.

QR-код обновляется каждые 10 минут, он зашифрован и позволяет надежно защитить данные пользователя, что сейчас, безусловно, очень важно. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение Почты России и иметь простую электронную подпись. Обновление доступно для всех операционных систем.

«Ключевая задача Почты России — повысить качество предоставляемых услуг. При этом клиент может самостоятельно выбирать из предложенных опций, как ему удобнее получать и отправлять письма и посылки: с помощью QR-кода, SMS-идентификации или бумажного документа, подтверждающего личность», — пояснили в пресс-службе компании.

Фото Почты России