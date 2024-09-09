Как Таганрог отметит День города

В Таганроге подготовлена праздничная программа, посвященная 326-й годовщине со дня основания города. Основные мероприятия пройдут с 12 по 15 сентября.

«Напомню, Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева на территории региона приостановлено проведение вне помещений массовых праздничных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий с числом участников более 50 человек. Учитывая ограничения, управление культуры, музеи и туристические компании подготовили акции, тематические фотозоны, экскурсии, мастер-классы, книжные выставки, посвященные истории и современности нашего города, знаменитым землякам», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

12 сентября в 8 утра в Никольском храме состоится праздничная Божественная литургия. В 10 часов Литературный музей А.П. Чехова проведет экскурсию «Таганрог и таганрожцы в произведениях А.П. Чехова». В Домике А.П. Чехова в это же время состоится мастер-класс. В 12 часов на тематическую экскурсию ждут в Лавке Чеховых, в 15 часов — в музее «Градостроительство и быт Таганрога».

12 сентября в 17 часов на стадионе «Торпедо» состоятся соревнования по мини-футболу среди команд работающей молодежи.

13 сентября с 10 часов на территории парка им. М. Горького будет проходить волонтерская акция «ДОБРОквест». С 14 часов — в арт-пространтстве «Таганрогский трамвай» организуют мастер-классы для детей. В 16 часов у Дворца молодежи начнется акция «Свадебный вальс». В 17 часов в ГДК стартует фестиваль творчества работающей молодежи «Юность».

14 сентября в 17 часов городской праздничный концерт «С днем рождения, Таганрог!» состоится в ГДК, здесь же, 15 сентября в 16 часов, проведут ещё один концерт — «Огни любимого города». В СКЦ «Приморский» 14 сентября с 16 часов зрителей ждут на этнофесте «Русская мозаика».

15 сентября в 18 часов в Таганрогском драматическом театре откроется Международный фестиваль «На родине А.П. Чехова». В этом году свои спектакли на суд зрителей представят восемь театров из Таганрога, Москвы, Рязани, Омской области, Казани, Мичуринска, Севастополя и Казахстана. Фестиваль продлится до 22 сентября.

С полной программой мероприятий, посвященных Дню города, можно ознакомиться здесь

Фото Сергея Плишенко (из архива)