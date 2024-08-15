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Как совместные усилия полиции и банков спасают жителей Дона от телефонных аферистов

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Только в июле 2024 года правоохранители и сотрудники финансовых учреждений предотвратили в Ростовской области 26 попыток обмана.

Новости Ростовской области

Врио начальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий полковник полиции Александр Горлов в эфире телеканала «Дон 24» поделился подробностями о том, как на Дону организована борьба с телефонными мошенниками.

Отмечается, что Управлению удалось добиться слаженного сотрудничества с финансовыми организациями: только в июле 2024 года в регионе правоохранители и сотрудники банков предотвратили 26 попыток обмана жителей области.

Сейчас мошенникам стало гораздо сложнее склонить жертву к оформлению навязанного кредита. Александр Горлов привел для примера недавний случай, когда мошенники убедили потерпевшего поехать в соседний регион для оформления кредита.

«Если бы он обратился в банки Ростовской области, то сотрудники сразу бы установили, что «клиент» находится под влиянием мошенников и вызвали бы полицию. Мы на регулярной основе проводим профилактическую работу с работниками финансовых учреждений», – отметил Александр Викторович.

План злоумышленников на этот раз провалился: бдительные сотрудники банка другого региона распознали мошенническую схему, отказали жителю Ростовской области в оформлении кредита и вызвали полицию.

«Полицейские в очередной раз призывают жителей региона критически относиться к звонкам с неизвестных номеров и напоминают, что настоящие сотрудники операторов сотовой связи, МФЦ, почты, поликлиник и других ведомств никогда не запрашивают личные данные по телефону», — напоминает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что участились случаи мошеннических звонков от имени администрации Таганрога Андрея Фатеева.

Иллюстрация: скрин видео телеканала «Дон 24»

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Таганрогская правда
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