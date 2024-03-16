Как развивать туристическую инфраструктуру обсудили в Таганроге

В Таганроге вопросы, касающиеся развития туризма, обсудили на заседании координационного совета, сообщает официальный портал городской администрации.

В нем приняли участие представители министерства экономического развития Ростовской области, туристических информационных центров, экскурсоводы, представители высших учебных заведений, музеев и городской администрации.

О господдержке общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, рассказала заместитель министра экономического развития Ростовской области Елена Федотова. Участники заседания поделились опытом реализации проектов, получивших государственную поддержку в 2023 году.

По вопросу аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков дала разъяснения начальник управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области Ольга Сторожева. Экскурсоводы Таганрога задали вопросы, высказали свои предложения, а также поделились собственным опытом прохождения аттестации.

Фото AnyTicket (из архива)