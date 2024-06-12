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Как работает в Ростовской области сервис «наличные на кассе»

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В Ростовской области на данный момент сервис «наличные на кассе» реализован в 1081 торговой точке. Услугу предлагают крупные сетевые супермаркеты, небольшие магазины у дома, аптеки, автозаправки.

#Финансы

Как работает сервис, рассказали в Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Для получения денег на руки необходимо что-нибудь приобрести и оплатить картой, сумма покупки при этом не имеет значения.

Снятие наличных денег с банковской карты на кассе магазина позволяет повысить уровень доступности финансовых услуг для жителей Дона. Услуга особенно актуальна для отдаленных населенных пунктов, где недостаточно банкоматов или офисов банков, — отмечает управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Узнать, предоставляется ли сервис в конкретной торговой точке, можно у продавца, по специальной наклейке на кассе или по надписи на экране терминала оплаты.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно предупредить об этом кассира перед покупкой. После оплаты с карты спишутся стоимость товара и нужная сумма наличных. В день с одной карты можно снять до 5 тысяч рублей и не более 30 тысяч рублей в месяц.

Торговые точки за выдачу наличных не берут комиссию с покупателей, но ее может устанавливать банк, выпустивший карту. Уточнить условия можно по телефону горячей линии банка, на его официальном сайте или в чате мобильного приложения, уточняется в сообщении.

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Таганрогская правда
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