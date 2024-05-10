Как работает мотострелковый полк «Шторм» в зоне СВО, узнал корреспондент «Таганрогской правды»

Этот «Шторм» — не природное явление. Так называется штурмовой батальон одного из мотострелковых полков. Корреспонденту «Таганрогской правды» удалось побывать в бронегруппе этого подразделения.

Полк за последние месяцы продвинулся на несколько километров вперед. Занят не один «опорник» ВСУ, отодвинута линия боевого соприкосновения, улучшилось тактическое положение батальонов. Заслуга, конечно, в первую очередь штурмовиков. Только после того, как они зашли и «зачистили» вражеские позиции, их занимают мотострелки. К сожалению, не обходится без потерь. После подрывов на управляемых минах есть погибшие и раненые, различного рода повреждения получила бронетехника.

Особенно подробно о том, как в последнее время приходится отвоевывать вражеские позиции, не рассказывали. Это понятно – тяжела боль потерь. Да, войска продвигаются вперед, упорно «выдавливают» противника, но цена остается высокой: человеческие жизни.

В день прибытия на позиции бронегруппы все боевые машины и личный состав были на месте. Занимались ремонтом, техническим обслуживанием БМП, совершенствованием или установкой противодроновой защиты. В который раз приходится бывать в частях и каждый раз вновь писать об этом. Такое чувство, что на всех направлениях противник запускает беспилотники целыми «осиными роями», которые стремятся побольнее «ужалить». Вот и «колдуют» наши доморощенные Кулибины над тем, как защитить технику от поражения. Ко всем нужным специальностям в зоне СВО добавилась профессия сварщика.

Обязательных требований к тому, как должна выглядеть защита, от руководства нет. Приспосабливают металлические сетки, решетки и листовое железо. Внешний вид бронетехники от этих «доработок» становится иногда футуристичным, но что только не сделаешь для сохранения в целости и ее, и жизни экипажа. Руководствуются приобретенным (иногда печальным) опытом, подсказками и советами товарищей.

Основные силы полка сейчас действуют в Работино. До него пара десятков километров. Название небольшого населенного пункта теперь на слуху – часто встречается в сообщениях из зоны СВО. Летом прошлого года на этом направлении мотострелки успешно сдержали украинский «контрнаступ», теперь пришла пора отвоевывать территорию. Бронегруппу от села отвели, дав возможность подремонтировать технику и проверить вооружение. Штурмовики предполагают, что после взятия Работино под полный контроль вновь пойдут вперед. Исправная, приведенная в порядок и защищенная техника будет незаменима.

Видя, какие масштабные задачи предстоит выполнить экипажам, долго на позициях задерживаться не стал. Покидал расположение с нескрываемым чувством горечи. В газете № 2 за этот год помещен материал о моей поездке в бронегруппу в качестве Деда Мороза, а также общая фотография бойцов. К сожалению, для некоторых из них привезенные тогда ёлка, подарки, встреча Нового года и это фото стали последними.

Евгений Бутылин, фото автора (из архива)