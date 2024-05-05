Как проходили в Таганроге пасхальные богослужения: фоторепортаж

Резкое похолодание в ночь на 5 мая православных таганрожцев не остановило: в нынешнем тысячелетии так много присутствующих на воскресном всенощном бдении в нашем городе, пожалуй, никогда еще не было.

Многие из тех, кто в прошлые годы смотрел пасхальную службу по телевизору, решились в эту ночь оставить свои дома. Храмы не смогли вместить всех пришедших, большинство оставалось на улице.

Но уже утром выяснилось, что на ночной пасхальной службе молилась лишь незначительная часть христиан Таганрога.

Пасхальный благовест разливался над Богудонией и окрестностями Никольского храма. На колокольню никому подниматься не пришлось: в колокола там звонит автомат. Но на Пасху в церковные колокола дозволяется звонить всем христианам. Так что во дворе Никольского храма звонил местный колокол – копия того самого, легендарного, отлитого из турецких пушек, находящегося в Херсонесе. Пример остальным подал настоятель храма иеромонах Маврикий (Звягинцев).

Куличи и крашенки батюшки святили целый день. Почти без перерывов: приходящие сменяли друг друга практически безостановочно. У священнослужителей с их помощниками, почти не спавших, открывалось и второе, и третье дыхание: Бог давал им силы. А людям, окропленным освященной водой, – неземную радость. Батюшки водой зажигали улыбки. Или это делал Сам Господь руками Своего священства?

– Христос Воскресе! – делился радостью священник.

– Воистину Воскрес! – разливалась радость вокруг.

– Христос Воскрес! – напоминали люди уставшему батюшке.

– Воистину Воскресе! – усталость отходила.

Был долгий теплый безоблачный день – самый светлый и радостный в году.

Но Пасха не прошла. Она остается с нами. Пасха (Светлая седмица) продолжается неделю, а пасхальный период – целых 40 дней, до Вознесения Господня. Что же касается Воскресшего Христа, – Он всегда остается с нами. Если мы стараемся оставаться с Ним.

Антон Сахновский, фото автора