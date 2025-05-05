Как проходила в Таганроге «Библионочь–2025»

Субботним весенним вечером в преддверии Дня Победы библиотеки Таганрога включились в XIV Всероссийскую акцию «Библионочь–2025».

Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Свои герои» — так звучала тема этой кампании, а её девизом стали слова: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Особый масштаб акция в Таганроге традиционно приобрела в Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова.

Открытие мероприятия проходило в концертно-выставочном зале. Давая старт «Библионочи», депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева отметила, что в прошлом году «Библионочь» в библиотеках России собрала свыше полутора миллиона человек, и предположила, что «Библионочь–2025» превысит этот показатель, поскольку теперь к акции присоединились библиотеки Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

«В годы Великой Отечественной тысячи писателей ушли на фронт, из них четыреста человек не вернулось. 21 писателю было присвоено звание Героя Советского Союза, — привела статистику Татьяна Михеева. – Книги – это историческая память. Это – отражение того, что чувствовали, что пережили наши герои. И сейчас – подходящее время для того, чтобы отложить прочие дела и взять книгу о войне, прочитать её самим и своим детям».

Официальное открытие мероприятия превратилось в полноценный концерт, участниками которого стали давние друзья Чеховской библиотеки: артист Чеховского театра Владимир Бабаев и студент Ростовской консерватории Артем Абакумов, образцовый детский театр музыкальных миниатюр «Эксперимент» (руководитель – Наталья Богушева) и театральная студия «Первые шаги» школы № 25/11 (руководитель – Елена Кондратьева), студентки Таганрогского музыкального колледжа Полина Худякова и Ксения Сытникова: в их исполнении звучали песни и поэтические строки, посвященные Великой Отечественной войне, Победе, а главное – участникам этой страшной войны и этой Великой Победы.

Наряду с профессиональными и самодеятельными артистами перед собравшимися выступила и участница блокады Ленинграда Виолетта Ивановна Тюсина. Когда началась война, ей было два с половиной года.

«Я не буду вам рассказывать обо всех ужасах блокады, — успокоила Виолетта Ивановна. – Расскажу, как переживала блокаду Ленинграда моя семья. Блокада началась 8 сентября 1941 года, когда вокруг Ленинграда замкнулось кольцо немецких войск, и город был изолирован ото всей страны. Уже в сентябре бомбежки уничтожили Бадаевские склады с огромными запасами продовольствия. Осталась выжженная земля, покрытая глазурью: сахар, который был на складах, расплавился и пропитал землю. Многим эта земля спасла жизнь. В течение осени 1941-го трижды менялась норма хлеба на человека. Хлеб состоял из пшеничной муки, лузги подсолнечных семечек и гидроцеллюлозы, выдавался по карточкам – 125 грамм на человека, очень плотный, тяжелый, 125 грамм были маленьким твердым спекшимся брусочком. И за этим хлебом с ночи стояли очереди. А в блокадную зиму 1941-1942 годов морозы доходили до 42-х градусов».

Семья Виолетты жила в квартире на верхнем пятом этаже дома дореволюционной постройки с высоченными потолками. Лифта в доме не было. В каждой квартире стояла своя прожорливая печь. Дрова нужно было носить с улицы. Как и воду, и лед, который растапливали в воду. И туда же, во двор, нужно было ходить в туалет — в наспех сделанный уличный сортир: водопровод и канализация по всему городу вышли из строя.

Семью Виолетты спасли запасы сухарей, глицерина и столярного клея.

«Чтобы я могла уснуть, мама из холщового мешочка доставала сухарик, капала на него глицерином, имеющим сладкий вкус, и говорила мне: «Скушай это пирожное, и тебе будет легче заснуть», — делится воспоминаниями Виолетта Ивановна. – А мой дедушка до войны был столяром. Мебель тогда делали из дерева, клеили столярным клеем. И у нас оставались его запасы. Из этого столярного клея мы варили холодец. Когда стали топить мебелью, — клей, сохранившийся в пазах, бережно, аккуратно отколупывали, долго размачивали. Сохранившиеся кожаные вещи долго били, потом резали на тонкие кусочки, замачивали с клеем, а потом варили. И этим холодцом спаслись».

Из блокадного Ленинграда Виолетту и её маму вывезли по Ладоге на барже в августе 1942-го. Мама тогда весила 42 кг.

Отец Виолетты, Иван Павлович Тыщенко, прошел всю войну, дошел до Берлина, после войны, вернувшись в Ленинград, продолжал службу – в должности начальника кафедры Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Но блокада серьезно подорвала здоровье родным, которым врачи советовали переезжать на юг, а его пригласили на работу в ТРТИ, многие выпускники которого помнят «папу Тыщенко».

После переезда в Таганрог в 1954 году Виолетта окончила 10-ю школу.

«Классным руководителем у нас была ленинградка Лидия Козлова, а её муж, Алексей Муров, был журналистом «Таганрогской правды», — вспоминает Виолетта Ивановна. – В параллельном со мной классе училась Лена Образцова. Когда она пела у нас в школе, ей аккомпанировал наш соученик Юрий Генте, который нигде музыке не учился, но играл на разных музыкальных инструментах».

В 1961-м наша героиня окончила ТРТИ.

«Мой муж, Геннадий Тюсин, окончил наш радиотехнический институт годом раньше, в 1960-м, работал директором Таганрогского НИИ связи, он – лауреат Государственной премии, — не без гордости делится его вдова. – Этот мир из-за ковида оставила и наша дочь, Наталья Говорухина: она преподавала английский, кандидат филологических наук, ездила на стажировку в Англии, была лучшей англичанкой города, её даже посылали в Москву как лучшего учителя Дона».

Виолетта Ивановна окружена любящими родными, благодаря им сохраняет и силы, и здоровье, которые сейчас ей крайне необходимы: в преддверии 80-летия Победы её постоянно приглашают выступать, прежде всего – в различные учебные заведения.

В течение «Библионочи» в Чеховке прошло множество тематических мероприятий.

В конференц-зале состоялся концерт Народного оркестра русских народных инструментов имени О.А. Алексеева Инженерно-технологической академии ЮФУ (бывшего ТРТИ). Музыканты во главе с руководителем и дирижером оркестра Еленой Калмыковой подготовили программу, состоящую из различной музыки и песен о войне – как военной и послевоенной поры, так и современных.

В холле перед конференц-залом сотрудники отдела «Центр краеведческой информации» приглашали каждого вспомнить песенные строки «А превратились в белых журавлей…» и запустить в небо своего журавля.

В переходе между корпусами библиотеки демонстрировалась выставка военного плаката.

А в концертно-выставочном зале писатель и журналист Надежда Феденко представила свой авторский совместный с федеральным информагенством «Цивилизация» проект «Поэзия мужества», который дважды в неделю выходит в Тelegram-канале «Цивилизации». Он посвящен поэтам-фронтовикам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. Многие из них не вернулись с полей сражений, но оставили яркий след в литературе.

Надежда Феденко и ее слушатели вспомнили и лирику поэтов, не воевавших, но родившихся в годы войны, чье детство пришлось на «сороковые, роковые» — известных и незаслуженно забытых.

«Поэзия мужества» — это не просто литературный проект: это — возвращение голосов, оборванных войной. Этот проект Надежда посвятила памяти своего отца, Заслуженного артиста РСФСР Анатолия Феденко, который провел свыше 150 «Уроков мужества» в школах, вузах и библиотеках Ростовской области и Краснодарского края.

Кто же они, поэты военных лет? Фронтовики, чьи строки писались в перерывах между боями (как Симонов с его «Жди меня» или Твардовский, создавший Василия Теркина в землянке). Блокадные свидетели — как Ольга Берггольц, чьи радиовыступления в осажденном Ленинграде стали «голосом жизни». Те, кто нес всю жизнь свои раны — Юлия Друнина, прошедшая санитаркой всю войну и писавшая: «Я только раз видала рукопашный…». Пережившие репрессии и цензуру (Ахматова, Слуцкий) — их стихи о войне звучали иначе, но глубже. Их поэзия — не про героизм, а про правду. Она кричит, шепчет и напоминает: мужество — не в отсутствии страха, а в способности сохранить человечность.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора