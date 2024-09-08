Как правильно подготовить многолетние цветы к осеннему сезону

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали жителям Дона о главных правилах подготовки многолетних цветов к осенне-зимнему сезону.

В сентябре цветущие в первой половине и середине лета многолетники (пионы, ирисы, лилии, флоксы, астильбы) готовят к зиме. Чтобы любимые растения благополучно перезимовали и в следующем сезоне вновь радовали садоводов своим цветением, важно соблюдать простые, но необходимые правила:

постепенно прекращать поливы;

провести подкормки цветника в сентябре фосфорно-калийными удобрениями (30 г суперфосфата и 40 г сульфата калия на 10 л воды);

в конце месяца у этих цветов срезают надземную часть на высоту 10–15 см;

к кустам подсыпают торф, перегной или компост.

До середины сентября можно пересаживать многолетние цветы: пионы, дельфиниумы, флоксы, рудбекии, хосты, астильбы. После усыхания цветоносов начинают деление гнезд луковиц лилий, росших на одном месте более 5 лет.

«Наступает благоприятное время для высаживания клематисов: осенью у них интенсивно растут корни, и растения хорошо приживутся. Если выращивали рассаду многолетников из семян, то пора ее перенести в грунт», — рекомендуют специалисты Россельхозцентра.

Ранее мы рассказывали, какие работы необходимо проводить в сентябре в саду и огороде.

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