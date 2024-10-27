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Как огородники Ростовской области могут использовать опавшую листву для защиты растений

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Осенняя листва придает особое очарование участку, но вместе с этим создает и много проблем с её уборкой. Но можно и не убирать листву, используя её как ресурс для улучшения структуры почвы, защиты растений от заморозков или для приготовления компоста. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказывают, как это сделать.

Новости Ростовской области

Необходимо помнить, что слой листвы на садовом участке может как положительно, так и отрицательно влиять на растения, в зависимости от их состояния и методов ухода. Если на листве заметны признаки заболеваний, лучше удалить её, чтобы избежать распространения болезней весной. Если же листья гладкие и не имеют признаков заболеваний или вредителей, их можно использовать как естественную защиту для корней растений и для предотвращения вымерзания почвы.

«Здоровые листья также отлично подходят для компоста. Таким образом, решение о том, убирать ли листья, зависит от состояния сада и ваших целей», — объясняют в филиале Россельхозцентра по Ростовской области.

Опавшие листья могут стать естественным удобрением, обогащая почву органическими веществами и улучшая её структуру. Они также выполняют роль мульчи, помогая сохранять влагу, предотвращая эрозию и защищая растения от сорняков. Помогут листья растениям и во время зимних морозов.

Также опавшие листья способствуют развитию полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые улучшают почвенные процессы.

Использовать листья как мульчу

Листьями покрывают землю вблизи молодых насаждений и культур, склонных к вымерзанию. Следует разложить их тонким слоем и защитить почву от пересыхания и выветривания, а также предотвратить рост сорняков.

Приготовить листовой перегной

Массу листьев послойно чередуют с садовым грунтом в чёрных мешках и оставляют на год. В результате получается питательное удобрение для растений.

Сделать компост

Листву добавляют в яму вместе с прочей органикой, по мере необходимости кучу ворошат, чтобы процессы разложения не замедлялись.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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