Как на Дону отметят День семьи, любви и верности

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности – праздник в честь святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских. Учреждения культуры Ростовской области подготовили к празднику интересные и разнообразные мероприятия для всей семьи, сообщается на портале донского правительства.

Так, 7 июля в музейном комплексе «Самбекские высоты» проведут мастер-классы для детей и взрослых. Они состоятся в творческой лаборатории музея и в шатре на свежем воздухе. Гости смогут принять участие в познавательно-игровой программе «Семья – сокровище души» и в конкурсе «Моя семья – счастливые моменты». Победителей ждут путешествие на электрокаре, бесплатное посещение музея, необычный мастер-класс и другие подарки.

Музеи Таганрогского музея-заповедника приглашают на тематические программы, публичные лекции и экскурсии. 6 июля в 12 часов – «Счастье там, где верность и любовь» (музей «Лавка Чеховых»), 7 июля с 10.30 до 13 часов – мастер-классы в Чеховском центре, 7 июля в 12 часов – «Добрые волшебники семьи» (музей И.Д. Василенко), 9 июля в 12 часов – «У меня жена – актриса» (Литературный музей А.П. Чехова). Большой семейный музыкальный праздник «Джаз в музее» состоится 7 июля в 18 часов в Историко-краеведческом музее (Дворец Алфераки).

Таганрогский художественный музей 7 июля с 10 до 18 часов проведет музейный праздник «Два крыла любви». Посетителям предложат театрализованные экскурсии «По семейным обстоятельствам», «Музейный взгляд на семейный лад» – для семейных пар, отмечающих годовщину свадьбы в Год семьи, мастер-классы.

Старочеркасский музей-заповедник подготовил к празднику интерактивное мероприятие «Любовь и верность – два крыла».

На сцене Ростовского музтеатра 7 июля покажут семейный спектакль «Золушка».

Волгодонский эколого-исторический музей ждет посетителей 8 июля на экскурсии «Небесные покровители семьи», которая пройдет на базе экспозиции «Православная икона на Дону».

В Новочеркасском музее истории донского казачества можно поучаствовать в мастер-классах «Семейные узы» по плетению венка из бумажных цветов и «Ромашка – символ любви и верности».

В Раздорском музее-заповеднике состоится этнографическая программа «Донская казачья свадьба».

Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова также подготовил большую программу ко Дню семьи любви и верности. Здесь состоятся конкурс детских рисунков на асфальте, творческие мастер-классы, показ спектакля для семейного просмотра «Куда уехал цирк?». На праздничную программу приглашены многодетные семьи и дети участников специальной военной операции.

В государственных библиотеках Ростовской области с начала июля работают тематические выставки, посвященные истории праздника и семейным традициям.

«2024 год объявлен Президентом России Годом семьи. Теме сохранения семейных ценностей учреждения культуры Дона всегда уделяют очень большое внимание. А ко Дню семьи, любви и верности сотрудники донских музеев, театров, библиотек подготовили целый ряд ярких, познавательных мероприятий. Родители вместе с детьми смогут провести время в семейной атмосфере гармонии, заботы и поддержки», – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Фото donland.ru (из архива)