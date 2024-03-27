В Таганроге ночью устранили аварию на канализационном коллекторе

Сегодня ночью, 27 марта, в Таганроге сотрудники «Водоканала» устранили аварийную ситуацию на главном канализационном коллекторе на пересечении улицы 1-й Котельной и переулка Шефского.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев, авария произошла вчера вечером и параметры водоснабжения были снижены в Северном и Восточном районах Таганрога. Специалисты МУП «Управление «Водоканал» сразу приступили к неотложным работам по монтажу дополнительной обводной напорной линии. Они велись в ночное время, когда уровень стоков минимальный.

Городской «Водоканал» завершил работы на главном канализационном коллекторе. Аварийная ситуация устранена. Водоснабжение восстановлено, — сообщил сегодня рано утром глава городской администрации.

Фото t.me/Fateev