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В Таганроге ночью устранили аварию на канализационном коллекторе

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Сегодня ночью, 27 марта, в Таганроге сотрудники «Водоканала» устранили аварийную ситуацию на главном канализационном коллекторе на пересечении улицы 1-й Котельной и переулка Шефского.

#ЖКХ

Как сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев, авария произошла вчера вечером и параметры водоснабжения были снижены в Северном и Восточном районах Таганрога. Специалисты МУП «Управление «Водоканал» сразу приступили к неотложным работам по монтажу дополнительной обводной напорной линии. Они велись в ночное время, когда уровень стоков минимальный.

Городской «Водоканал» завершил работы на главном канализационном коллекторе. Аварийная ситуация устранена. Водоснабжение восстановлено, — сообщил сегодня рано утром глава городской администрации.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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