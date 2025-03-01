Известный в Таганроге музыкант Юрий Рябов отметит юбилей

2 марта свое 80-летие отметит заслуженный технолог РСФСР, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Юрий Александрович Рябов.

А 1 марта среди множества праздников отмечается и Всемирный день музыкальной терапии, который был учрежден Всемирной федерацией музыкальной терапии в 2016 году. Как показала жизнь, эти две даты рядом оказались неслучайно.

Родился Юрий Рябов в победном 1945-м на Урале, а вот жизнь свою посвятил Таганрогу и таганрожцам.

С юных лет занимался различными видами спорта – плаванием, баскетболом. Будучи студентом Таганрогского авиационного техникума, играл на контрабасе в ансамбле, организованном Валерием Полтавским (игрой на домре и балалайке занимался с детства). В 25 лет впервые сел за фортепиано. В 44 года начал петь, позднее преподавал вокал. И все это – в свободное от работы и учебы время. Учиться продолжает и поныне. А вот работал на заводе «Прибой»: слесарем, техником-конструктором, инженером, старшим инженером, начальником технологического бюро, начальником лаборатории, руководителем группы.

Музыка помогла не впасть в уныние и отчаяние в девяностые. И помогла она не только ему, но – через него – и многим другим людям. Был солистом ансамбля «Консонанс», основанного Николаем Смирновым; участвовал в программах творческого объединения «Муза», созданного преподавателями ТРТИ.

В 1998 году, исполняя гимн Таганрога (слова Ксении Исхаковой, музыка Виктора Богатого), Юрий Рябов открывал празднование 300-летия города у памятника Петра Первого.

Юрий Рябов стал и композитором, написал музыку на стихи Максимилиана Волошина «Полынь», на стихи Станислава Брансбурга «Дворец Алфераки» и на десять произведений Александра Пушкина. А своей жене Юрий Александрович посвятил песню «Ангел- хранитель», сочинив и слова, и музыку.

Еще в 1981 году у Юрия Александровича Рябова появились проблемы со зрением, но знали об этом только самые близкие; в 1999 году получил инвалидность первой группы.

«Папа очень требовательный, но прежде всего к самому себе, — отмечает его дочь Екатерина. – Думаю, в этом – одна из причин того, что его так уважают и любят очень многие люди».

Что касается Екатерины, — она работает музыкальным терапевтом в Социальном предприятии «Центр Здоровья», и это, конечно, — тоже не случайно.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото из семейного архива