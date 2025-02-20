В Таганрогском художественном музее состоялась творческая встреча с признанным и востребованным за рубежом ростовским художником Владимиром Карначёвым.

На днях в Таганрогском художественном музее снова звучала живая музыка, снова шло живое общение – велся разговор об искусстве, о человеческой жизни в целом, о самом человеке. Музыкальный вечер-портрет «Художник, что рисует джаз» — так творческую встречу с художником Владимиром Карначёвым назвала заместитель директора музея по научной работе Татьяна Гукалова, которая выступила инициатором, организатором и ведущей этой встречи.

Живописец Владимир Карначёв родился 12 марта 1953 года в Грузии, в городе Рустави. Живет и работает в Ростове-на-Дону, где в 1980 году окончил художественное училище им. М.Б. Грекова. Он — один из немногих художников современной России, чьи полотна вызывают неизменный интерес самых взыскательных европейских галерей. Карначёв работает в манере, которую называют авангардом. Его работы непросты для понимания, но при этом восхищают не только галеристов, искусствоведов и коллекционеров, но и многих рядовых посетителей как российских, так и зарубежных выставок. Искусствоведы объясняют это высоким энергетическим звучанием творений этого мастера. Его картины отбирают координаторы Королевской Академии Искусств в Лондоне для своей летней экспозиции — наиболее престижной выставки ныне живущих современных художников. Его выставки неоднократно проходили и в Бирмингеме. Наряду с Великобританией, этот наш земляк своими работами покорил Соединенные Штаты Америки, Германию, Швейцарию и многие другие страны мира.

Пришедшие на творческую встречу с всемирно известным творцом познакомились с его творчеством. А еще – узнали о том, что посредством красок художник пытается передать запах водорослей, как это было при написании им в 2000 году картины «Путина»: на ней изображены рыбаки на берегу Дона. Это полотно автор передал в дар Таганрогскому художественному музею.

В сентябре минувшего года Владимир Карначёв стал участником «Пленэра по-чеховски», который в нашем городе, на родине Антона Чехова, Таганрогский художественный музей при грантовой поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина провел для художников со всей России. Владимир Андреевич и тогда проявил щедрость – подарил нашему музею сразу четыре этюда, которые ныне в числе работ остальных участников пленэра представлены на выставке в одном из музейных залов.

Авангардист Карначёв прекрасно владеет и мастерством академической живописи, но при этом стремится не отображать мир, созданный Творцом, но по Его примеру самому создавать свои неповторимые образы.

Творческий путь мастера хорошо отразила звучавшая в этот вечер в музее музыка. Первым посетителей встретил известный в Таганроге и далеко за его пределами лауреат международных конкурсов, пианист и просветитель, давний друг Таганрогского художественного музея Даниил Топольский. В его исполнении звучали произведения наших современников, западноевропейских и американских композиторов, стиль которых искусствоведы называют одним словом – неоклассика. А в ходе самой творческой встречи по музею разносился джаз, который исполняли саксофонист Илья Тесля и студентки джазово-эстрадного отделения Таганрогского музыкального колледжа Майя Гаврилова и Карина Попова.

Состоявшийся музыкальный вечер-портрет «Художник, что рисует джаз» еще раз показал, что деятели искусства, в отличие от политиков, своим творчеством объединяют и народы, и страны.

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Антон Словаков, фото автора