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Изменение налоговых ставок не должно коснуться большинства жителей Дона

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23 мая в Государственной Думе проходят парламентские слушания по вопросу совершенствования налогового законодательства. О предстоящих изменениях в налоговой системе заявил министр финансов России Антон Силуанов.

#В стране

По словам главы профильного ведомства, с введением прогрессивной шкалы налогообложения в выигрыше окажутся семьи с невысокими доходами, и те, кто имеет двух и более детей. Для них предусмотрят механизм вычета по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года.

Министр финансов отметил, что обновленная налоговая система будет справедливой. Она должна строиться на нескольких принципах: быть стабильной и предсказуемой, обеспечивать приток средств на реализацию масштабных государственных задач в социальной и экономической сферах, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия для бизнеса.

Что касается социальной сферы, то некоторые налоги пойдут на ряд новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России».

По мнению заместителя председателя общественной палаты Ростовской области Александра Нечушкина, изменения налоговой системы идеально вписываются в тренд по улучшению благополучия населения страны, в первую очередь семей с детьми. Ведь значительная часть уплаченных налогов будет направлена на социальную сферу.

Власти намерены поддерживать регионы с низкой рождаемостью, увеличены социальные выплаты, продолжится действие различных программ. Например, материнского капитала, – подчеркнул Александр Нечушкин.

Напомним, необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Фото duma.gov.ru

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