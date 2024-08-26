Издевательство над подростком в Таганроге: двум несовершеннолетним предъявлено обвинение

В Таганроге продолжается расследование уголовного дела по факту избиения группой несовершеннолетних своей сверстницы.

Напомним, зафиксировано два факта массовых издевательств. 19 августа на Каменной лестнице группа подростков унижала и оскорбляла 14-летнюю девочку, снимая все происходящее на видеокамеру. По этому поводу состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На следующий день инцидент повторился.

К расследованию подключились правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Ход его расследования взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«По результатам проведенных следственных действий обвинение в совершении преступления предъявлено двум девочкам 14 и 15 лет», — сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

По данным следствия, обвиняемые действовали на почве личных неприязненных отношений. Как писали СМИ, разборки были связаны с парнем, которого девочки не поделили между собой.

«Противопоставляя себя обществу и демонстрируя свое мнимое превосходство и пренебрежительное отношение к знакомой 14-летней девочке, подростки умышленно нанесли ей множественные удары кулаками и ногами, чем причинили физическую боль и нравственные страдания, после чего скрылись», — отмечается в сообщении.

Пострадавшая девочка и свидетели происшествия допрошены следователем. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото из соцсетей