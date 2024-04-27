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Избивавшего прохожих 17-летнего хулигана арестовали решением суда

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Ход расследования по этому уголовному делу взял на контроль председатель СК РФ.

Задержанного в Таганроге 17-летнего выходца из Украины, который избивал прохожих на улице, записывал свои противоправные действия на мобильный телефон и выкладывал в интернет, арестовали решением суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Новости Ростовской области

Несовершеннолетний хулиган допрошен следователем по существу подозрений, говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается — его ход взял под контроль глава СК РФ.

В следкоме считают, что фигурант дела, действуя умышленно, противопоставляя себя обществу и демонстрируя явное пренебрежение к установленным нормам поведения и морали, с применением предметов, используемых в качестве оружия, нанес телесные повреждения неустановленным гражданам, применив тем самым насилие. Пострадавших может быть до 50 человек.

Фото: скрин видео следкома по РО

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Таганрогская правда
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