Избивавшего прохожих 17-летнего хулигана арестовали решением суда

Ход расследования по этому уголовному делу взял на контроль председатель СК РФ.



Задержанного в Таганроге 17-летнего выходца из Украины, который избивал прохожих на улице, записывал свои противоправные действия на мобильный телефон и выкладывал в интернет, арестовали решением суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Несовершеннолетний хулиган допрошен следователем по существу подозрений, говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается — его ход взял под контроль глава СК РФ.

В следкоме считают, что фигурант дела, действуя умышленно, противопоставляя себя обществу и демонстрируя явное пренебрежение к установленным нормам поведения и морали, с применением предметов, используемых в качестве оружия, нанес телесные повреждения неустановленным гражданам, применив тем самым насилие. Пострадавших может быть до 50 человек.

Фото: скрин видео следкома по РО