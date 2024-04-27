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Избивавшего ростовчан 17-летнего отморозка задержали в Таганроге

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17-летний молодой человек избивал людей прямо на улице, издевательства записывал на мобильный телефон и выкладывал видео в своем телеграм-канале. Сообщается о почти 50 пострадавших от его действий.

Новости Таганрога

По данным СМИ, фигурант — самбист, выходец из Украины. Вчера, 26 апреля, несовершеннолетний был задержан силовиками в Таганроге. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». СМИ также сообщают, что ему грозит  и обвинение в распространении наркотиков.

По данным следствия, фигурант дела, действуя умышленно, противопоставляя себя обществу и демонстрируя явное пренебрежение к установленным нормам поведения и морали, с применением предметов, используемых в качестве оружия, нанес телесные повреждения неустановленным гражданам, применив тем самым насилие, снимая указанные действия на камеру мобильного телефона, — говорится в официальном комментарии Следкома по Ростовской области.

В пресс-службе донского главка вчера подтвердили, что несовершеннолетний задержан в Таганроге и дает показания.

В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Иллюстрация: скрин видео телеграм-канала Don Mash

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Таганрогская правда
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