Из-за утечки просел грунт: в Таганроге грузовик угодил в яму

Вчера, 16 апреля, в Таганроге грузовой автомобиль провалился передним колесом в яму на улице Александровской. Фото с места событий очевидцы разместили в соцсетях.

По их словам, самостоятельно выбраться из «ловушки» водитель не смог. Ситуацию прокомментировали в администрации Таганрога.

Как оказалось, в районе дома № 159 по улице Александровской произошел прорыв на сетях водопровода. Из-за утечки размыло грунт, который просел под тяжестью грузовика. На место происшествия прибыли специалисты МУП «Управление «Водоканал», которые взяли машину на буксир и вытащили на твердую поверхность. После этого водитель отправился на ней по своим делам. А сотрудники коммунальной службы устранили аварию.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»