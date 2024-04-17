Главная » Новости Таганрога

Из-за утечки просел грунт: в Таганроге грузовик угодил в яму

На чтение 1 мин Просмотров 594 Опубликовано

Вчера, 16 апреля, в Таганроге грузовой автомобиль провалился передним колесом в яму на улице Александровской. Фото с места событий очевидцы разместили в соцсетях.

Новости Таганрога

По их словам, самостоятельно выбраться из «ловушки» водитель не смог. Ситуацию прокомментировали в администрации Таганрога.

Как оказалось, в районе дома № 159 по улице Александровской произошел прорыв на сетях водопровода. Из-за утечки размыло грунт, который просел под тяжестью грузовика. На место происшествия прибыли специалисты МУП «Управление «Водоканал», которые взяли машину на буксир и вытащили на твердую поверхность. После этого водитель отправился на ней по своим делам. А сотрудники коммунальной службы устранили аварию.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru