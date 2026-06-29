Из-за ремонта водопровода в Таганроге на два месяца ограничили движение по улице Л. Чайкиной

В Таганроге до 30 августа вводится ограничение движения транспорта на улице Л. Чайкиной.

Речь идет об участке от переулка 7-го Нового до переулка 16-го Нового по четной стороне. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети.

«Для объезда разработаны специальные схемы», — информирует администрация Таганрога.

Общественный транспорт, следующий по маршрутам №№ 4 и 50, будет двигаться от улицы Лизы Чайкиной по переулку 7-му Новому, затем по улице М. Жукова и переулку 16-му Новому, после чего продолжит движение по установленной схеме.

Выезд в обратном направлении также осуществляется согласно утвержденному маршруту. Для остальных транспортных средств объезд производится в соответствии с правилами дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге вместо трех старых пассажирских маршрутов начали работать два новых, для которых определены перевозчики.