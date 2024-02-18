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Из-за ремонта на трассе М-4 «Дон» собираются огромные пробки

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В Ростовской области дорожники круглосуточно ведут ремонт на участке с 933-го по 1024-й км трассы М-4 «Дон», сообщает региональный Минтранс. В работах задействовано 140 единиц техники, дефекты дорожного покрытия уже устранены на площади более 50 тысяч квадратных метров.

Новости Ростовской области

Сейчас работы по восстановлению дорожного полотна идут  с 933 по 950 км и с 995 по 1007 км в направлении Новороссийска, а также с 1007 по 1024 км в сторону Москвы. Тем временем пользователи соцсетей сообщают об огромных пробках, которые собираются в районе ремонтируемых участков. К примеру, вчера, 17 февраля, в районе Шахт затор растянулся более чем на 20 километров.

Как сообщили в Минтрансе, завершить все работы дорожники планируют в начале марта нынешнего года.

Фото: Минтранс Ростовской области

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Таганрогская правда
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