Из-за ремонта на трассе М-4 «Дон» собираются огромные пробки

В Ростовской области дорожники круглосуточно ведут ремонт на участке с 933-го по 1024-й км трассы М-4 «Дон», сообщает региональный Минтранс. В работах задействовано 140 единиц техники, дефекты дорожного покрытия уже устранены на площади более 50 тысяч квадратных метров.

Сейчас работы по восстановлению дорожного полотна идут с 933 по 950 км и с 995 по 1007 км в направлении Новороссийска, а также с 1007 по 1024 км в сторону Москвы. Тем временем пользователи соцсетей сообщают об огромных пробках, которые собираются в районе ремонтируемых участков. К примеру, вчера, 17 февраля, в районе Шахт затор растянулся более чем на 20 километров.

Как сообщили в Минтрансе, завершить все работы дорожники планируют в начале марта нынешнего года.

Фото: Минтранс Ростовской области