12 января в двух районах Таганрога устраняют аварии на водопроводных сетях. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Аварийные работы ведутся на улице Воскова, 105. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе Нового Вокзала, части Северного микрорайона, на улицах С. Лазо, П. Тольятти и в Артиллерийских переулках. Примерно до 17 часов.

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Октябрьской, 71. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Свободы, Водопроводной, Инструментальной. А также на Кислородной площади и в центре города. Ориентировочно до 17 часов.

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