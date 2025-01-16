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Из-за аварий в нескольких районах Таганрога нет воды

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16 января в Таганроге из-за аварий на водопроводных сетях остались без воды жители улиц в нескольких районах города. Ремонтные работы проводят специалисты МУП «Управление «Водоканал».

#ЖКХ

Аварийные работы ведутся на пересечение переулка Смирновского и улицы Карантинной, улицы Октябрьской и 7-го переулка, на улице Кузнечной, 109 и в переулке А. Глушко, 25.  В связи с этим водоснабжение  осуществляется пониженным давлением на улицах Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной площади в центре города. Примерно до 17 часов.

Еще одну утечку устраняют на улице Воскова, 32. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Щаденко,  Воскова, Халтурина, Социалистической, Бабушкина, в переулке Станочном и в микрорайоне Михайловка. Ориентировочно до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что несколько улиц Таганрога останутся без света 16 января.

Фото из архива

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Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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