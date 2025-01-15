Из-за аномально теплой зимы на полях Ростовской области вдвое увеличилось число грызунов

Мышевидные грызуны могут нанести серьезный вред посевам озимых культур, предупреждают специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области.
Размножению грызунов в зимний период способствует аномально теплая погода.
«На отдельных территориях по сравнению с началом декабря количество вредителей возросло вдвое. Полей для обработки с превышением экономического порога вредоносности не выявлено, но увеличение численности будет происходить в период с января по март», — отмечают в Россельхозцентре.
Аграриям рекомендовали организовать мониторинг численности грызунов, обследовать посевы озимых культур и многолетних трав, лесополосы, пастбищные, целинные и бросовые участки, находящиеся вблизи посевов.
Экономический порог вредоносности мышевидных грызунов, когда необходимо проводить истребительные мероприятия, составляет 50 жилых нор на 1 га на посевах озимых зерновых колосовых культур.
Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»