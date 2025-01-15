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Из-за аномально теплой зимы на полях Ростовской области вдвое увеличилось число грызунов

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Мышевидные грызуны могут нанести серьезный вред посевам озимых культур, предупреждают специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Размножению грызунов в зимний период способствует аномально теплая погода.

«На отдельных территориях по сравнению с началом декабря количество вредителей возросло вдвое. Полей для обработки с превышением экономического порога вредоносности не выявлено, но увеличение численности будет происходить в период с января по март», — отмечают в Россельхозцентре.

Аграриям рекомендовали организовать мониторинг численности грызунов, обследовать посевы озимых культур и многолетних трав, лесополосы, пастбищные, целинные и бросовые участки, находящиеся вблизи посевов.

Экономический порог вредоносности мышевидных грызунов, когда необходимо проводить истребительные мероприятия, составляет 50 жилых нор на 1 га на посевах озимых зерновых колосовых культур.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»

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Таганрогская правда
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