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Пыль от шлакодробилки в районе бухты Андреева: комментарий администрации Таганрога

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Таганрожцы, живущие неподалеку от бухты Андреева возмущены тем, что им приходится дышать пылью, которая регулярно разносится по микрорайону от шлакодробилки, расположенной на территории АО «Тагмет». Фото и видео с места событий они размещают в соцсетях.

Город

Горожане утверждают, что пыль очень въедливая, она оседает на поверхности подоконников и автомашин, а потом очень плохо смывается. Дышать ей тоже, судя по всему, отнюдь не полезно. Тем временем, в микрорайоне расположены детсады, там живут пенсионеры и люди с заболеваниями дыхательной системы. Местный жители просят городские власти решить эту проблему.

Как нам сообщили в городской администрации, сейчас на АО «Тагмет» ведутся работы по строительству защитной и шумоизоляционной стены, которая будет препятствовать распространению пыли. Остается надеяться, что когда она появится, проблема местных жителей будет решена.

Фото ВК группы «Мой Таганрог»

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