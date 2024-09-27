Из Ростовской области за неделю отгрузили на экспорт 187 тонн мяса птицы

Страны-импортеры: Китай, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

За минувшую неделю в Ростовской области досмотрено и оформлено для последующей отправки на экспорт восемь партий мяса птицы общим весом 187 тонн. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В Китай из донского региона отправится 24 тонны мяса утки и 53 тонны мяса индейки, в ОАЭ оформлено более 57 тонн мяса индейки, в Азербайджан поставят 57 тонн различного мяса птицы и в Иорданию оформлено более 27 тонн мяса индейки.

Как сообщили в ведомстве, вся продукция «признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров». Ее качество и безопасность подтверждены специалистами Донского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», а также в «иными аккредитованными лабораториями». Разрешение на вывоз произведенной на Дону продукции уже выдано.

Фото: Изображение от freepik