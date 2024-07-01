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Из Ростовской области в зону СВО передано 20 ружей

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Около 20 охотничьих двустволок и пятизарядных ружей с патронами калибра 12 и 16 из Ростовской области переданы бойцам в зону СВО, сообщает официальный портал донского правительства.

#СВО

Ружья такого типа не входят в штатный перечень вооружения российского бойца, но потребность в них есть — двустволки и пятизарядные ружья бойцы используют для поражения вражеских беспилотников. Эффективность достигается за счет разлета дроби.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, найден алгоритм, позволяющий передавать ружья, находящиеся в их собственности, бойцам СВО. Чтобы передать в воинскую часть в качестве пожертвований от юридических и физических лиц находящееся в собственности ружье, нужно обратиться по месту жительства в территориальные отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области и сообщить о своем намерении.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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