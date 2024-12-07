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Из Ростовской области в Махачкалу и Астрахань запустят новый круизный маршрут

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Совершить морское путешествие из Ростова до Махачкалы и Астрахани жители Дона смогут на новых круизных лайнерах проекта «Карелия» класса «река-море».

Новости Ростовской области

С 2025 года лайнеры будут курсировать между портами донской столицы, Волгограда, Астрахани и Махачкалы.

«Совмещенный круиз обеспечит новые возможности для роста турпотока в Прикаспийском регионе, а также простимулирует рост круизов в низовьях Дона и Волги», — сообщает Минтранс РФ.

Отмечается, что в 2025-2026 годах запланирован ввод в эксплуатацию трех круизных лайнеров проекта «Карелия» класса «река-море», строящихся на заводе в Нижнем Новгороде. Суда будут использоваться на совмещенных маршрутах по внутренним водным путям в Каспийском, Черном, Азовском и Белом морях.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области «Валдаи» завершили навигацию 2024 года.

Фото ВК «Флагман-ньюс. Речной и морской флот»

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