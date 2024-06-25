Из Ростовской области экспортировали 119 тонн мяса птицы

Из Ростовской области в Китай и Саудовскую Аравию оправлено 119 тонн мяса утки и индейки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
В Китай экспортировано три партии мяса индейки и утки общим весом 80 тонн. В Саудовскую Аравию оформлено две партии мяса утки общим весом 39 тонн.
«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований», — пишет источник.
Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».
Фото 61.fsvps.gov.ru
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».