Из Ростовской области экспортировали 119 тонн мяса птицы

Из Ростовской области в Китай и Саудовскую Аравию оправлено 119 тонн мяса утки и индейки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В Китай экспортировано три партии мяса индейки и утки общим весом 80 тонн. В Саудовскую Аравию оформлено две партии мяса утки общим весом 39 тонн.

«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований», — пишет источник.

Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

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