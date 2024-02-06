Из Ростова в Волгоград можно добраться на прямом ночном поезде

Ночной поезд сообщением Ростов-Волгоград начал курсировать с 4 февраля, сообщает издание rostov-transport.info. Перевозчиком выступает РЖД\ФПК.

Курсировать состав будет в феврале и апреле по чётным дням, в марте — по нечётным. От вокзала Ростов-Главный поезд отправляется в 22.05, на вокзал Волгоград-1 прибывает на следующий день в 10.46. Обратно поезд уходит в 20-23 и прибывает в донскую столицу в 9.22 следующего дня.

В Ростовской области состав делает остановки в Новочеркасске, Шахтах, Сулине, Звереве, Лихой, Белой Калитве, Тацинской, Морозовске, Чернышкове, Обливской и в Суровикине (Волгоградская область).

Стоимость проезда — от 1608 рублей (плацкарт), от 2233 рублей (купе).

Напомним, 23 февраля и 8 марта жители Дона могут отправиться в Адыгею на поезде-отеле «К горам и термам».

Фото из архива (телеграм-канал СКЖД