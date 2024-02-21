Из порта Таганрога отправили на экспорт 58 тысяч тонн зерна

В феврале из морского порта Таганрога было отправлено на экспорт 58 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Всего с 1 по 19 января из морских портов Ростовской области отгружено и оформлено для отправки 343 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. В том числе 160 тысяч тонн из Ростова и 125 тысяч тонн – из Азова. Груз отправился в Иран, Турцию, Китай, Грецию, Албанию и другие страны.

Экспортируемая продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров. Россельхознадзором на партии зерна и продуктов его переработки оформлено и выдано 160 фитосанитарных сертификатов.

Фото Сергея Плишенко