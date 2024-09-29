Из Мариуполя в Таганрог откроют новый автобусный рейс

Новый ежедневный автобусный рейс из Мариуполя в Таганрог откроют с 1 октября, сообщает министерство транспорта ДНР.

Автобус в Таганрог из Мариуполя будет уходить в 15 часов, конечный пункт маршрута — Ростов. Цена билетов от 872 рублей. Примерное время в пути до Таганрога — 2 часа 30 минут.

Из Таганрога в Мариуполь также можно уехать ежедневно. Автобусы ходят с 06.30 до 19 часов с промежутком в два часа.

Отметим, что уже открыт рейс «выходного дня» из Мариуполя в Ростов. С 28 сентября автобусы ходят по субботам и воскресеньям, отправление из Мариуполя в 10 часов. Прибытие в Ростов — на главный автовокзал — в 13.30.

Ранее мы сообщали, что новый автобусный маршрут свяжет Таганрог и донской хутор Селезнев.

Фото: Минтранс ДНР