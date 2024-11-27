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Историю усадьбы семьи Дуровых обещают рассказать в музее Таганрога

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В предстоящую субботу, 30 ноября, сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» приглашают таганрожцев на интересную лекцию, во время которой  расскажут малоизвестные факты об истории усадьбы, принадлежавшей в 1920-х годах выдающемуся представителю русского циркового искусства Анатолию Анатольевичу Дурову.

Культура

Лекция посвящена 95-летию открытия музея циркового артиста. Всем знаком Музей А.А. Дурова в Таганроге, но мало кто знает о его собственной таганрогской усадьбе.

Сотрудники музея обещают познакомить слушателей с этим историческим местом и представить редкие фотографии из собрания Таганрогского музея-заповедника и другие материалы, которые подробно и наглядно расскажут об истории усадьбы семьи Дуровых в Таганроге.

Начало лекции в 15.00. Тел. музея: 8(8634) 61-43-33.

Ранее мы рассказали, что таганрожцев приглашают на мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.

Фото Марины Даренской (из архива)

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Таганрогская правда
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