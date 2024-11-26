Таганрожцев приглашают на мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира

Наступающий 2026-й год по китайскому календарю будет годом Зеленой змеи. Сделать новогодний сувенир своими руками предлагает Таганрогский художественный музей.

«Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, где каждый сможет научиться создавать своими руками объемную змею. Не упустите возможность освоить новые навыки и провести время весело и полезно», — рассказали в ТХМ.