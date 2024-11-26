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Таганрожцев приглашают на мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира

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Наступающий 2026-й год по китайскому календарю будет годом Зеленой змеи. Сделать новогодний сувенир своими руками предлагает Таганрогский художественный музей.

Культура

«Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, где каждый сможет научиться создавать своими руками объемную змею. Не упустите возможность освоить новые навыки и провести время весело и полезно», — рассказали в ТХМ.

Мастер-класс состоится 1 декабря в 11 часов, запись по телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ

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мастер-классы музеи Таганрога ТХМ
Таганрогская правда
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