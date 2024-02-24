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История меняется, защитники остаются: новый видео-арт создали донские художники

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Ростовские художники Георгий и Анастасия Бегма продолжают серию патриотических видео-артов о самых важных событиях в России.

#Дата

В новой работе, посвященной Дню защитника Отечества, также используется музыка группы «Русский строй», за что авторы выражают благодарность коллективу.

Обещаем, плакать на этот раз не заставим. В новом видеоролике – только боевой дух и позитив, — так художники анонсировали свою композицию.

Из двухминутного ролика можно узнать, как на протяжении истории России менялись ее защитники, оставаясь при этом верными и преданными Отечеству. И нынешние герои Z продолжают дело своих доблестных предков.

Видео-арт создан совместно с «Общественной службой новостей» в рамках проекта «Время Героев». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото и видео: телеграм-канал «АРТ БЕГМА»

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#Ростовская область 23 февраля герой СВО День защитника Отечества новости
Таганрогская правда
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