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Исследование: родители Ростовской области выбирают для детей русские народные сказки

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Холдинг МТС Медиа и книжный сервис «Строки о востребованности сказок» провели исследование о популярности детских сказок. Аналитики узнали, какие книги родители читают детям, насколько востребованы сказки современных российских авторов, кого дети хотят видеть героями сказок.

Новости Ростовской области

Были проанализированы ответы родителей из разных регионов, в том числе, из Ростовской области. Наиболее востребованными оказались сказки: русские народные и традиционные. Читают или включают сказки на ночь 88% опрошенных. 36% родителей читают каждый раз разную сказку, 9% — всегда одну и ту же, 55% периодически меняют историю. А 42% родителей сами придумывают сказки и рассказывают детям.

У детей разных возрастов пожелания различаются: малыши до 5 лет чаще просят читать сказки про дружбу, а главными героями хотят видеть сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от 6 лет предпочитает сам выбирать книги. Как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.

Самыми популярными остаются русские народные сказки, например, «Терем-теремок» и «Колобок», их читают 79%. Сказки народов мира, такие как «Красная шапочка» и «Золушка», выбирают 69%, произведения советских писателей, к примеру, «Приключения Незнайки» и «Крокодил Гена и его друзья», 50% респондентов.

Произведения зарубежных авторов XIX-XX века, такие как «Алиса в Стране чудес» и «Дюймовочка», выбирают 34% опрошенных родителей.

В опросе участвовали 466 родителей детей в возрасте до 9 лет, сообщает пресс-служба МТС в Ростовской области.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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