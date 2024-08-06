Исследование: родители Ростовской области выбирают для детей русские народные сказки

Холдинг МТС Медиа и книжный сервис «Строки о востребованности сказок» провели исследование о популярности детских сказок. Аналитики узнали, какие книги родители читают детям, насколько востребованы сказки современных российских авторов, кого дети хотят видеть героями сказок.

Были проанализированы ответы родителей из разных регионов, в том числе, из Ростовской области. Наиболее востребованными оказались сказки: русские народные и традиционные. Читают или включают сказки на ночь 88% опрошенных. 36% родителей читают каждый раз разную сказку, 9% — всегда одну и ту же, 55% периодически меняют историю. А 42% родителей сами придумывают сказки и рассказывают детям.

У детей разных возрастов пожелания различаются: малыши до 5 лет чаще просят читать сказки про дружбу, а главными героями хотят видеть сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от 6 лет предпочитает сам выбирать книги. Как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.

Самыми популярными остаются русские народные сказки, например, «Терем-теремок» и «Колобок», их читают 79%. Сказки народов мира, такие как «Красная шапочка» и «Золушка», выбирают 69%, произведения советских писателей, к примеру, «Приключения Незнайки» и «Крокодил Гена и его друзья», 50% респондентов.

Произведения зарубежных авторов XIX-XX века, такие как «Алиса в Стране чудес» и «Дюймовочка», выбирают 34% опрошенных родителей.

В опросе участвовали 466 родителей детей в возрасте до 9 лет, сообщает пресс-служба МТС в Ростовской области.

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