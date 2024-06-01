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Испортится погода: на Дону на два дня объявили штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий объявило сегодня, 1 июня, ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

По данным Росгидромета, 1 и 2 июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Телефоны для обращений в случае ЧП: 01, 101, 112.

Фото «Таганрогской правды»

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МЧС погода на Дону Ростовская область штормовое предупреждение
Таганрогская правда
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