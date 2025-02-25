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Испанец вместо Карпина: в ФК «Ростов» сменился главный тренер

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Вместо Валерия Карпина футбольный клуб возглавил Джонатан Альба, сообщает ФК «Ростов» на своих информационных ресурсах.

Новости Ростовской области

43-летний испанский специалист работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021 вместе с Карпиным перешел в национальную сборную России, а в 2022 вернулся в «Ростов». Также в карьере Альбы значится работа в тренерском штабе сборной Румынии.

«Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлёты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие», — приводит пресс-служба клуба комментарий Валерия Карпина.

Отметим, что в нынешнем чемпионате РПЛ желто-синие пока идут на 7-м месте. Уже 2 марта возобновятся игры чемпионата России по футболу. «Ростов» на домашней арене примет московское «Динамо».

Фото ФК «Ростов»

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Таганрогская правда
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