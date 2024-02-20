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Ищем семью для Евгении и Михаила

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«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой – помочь детям обрести любовь и понять, что же такое настоящая крепкая семья. Откликнувшись, вы помогаете сформировать полноценную личность и дать ребенку то, чего он лишился, так и не узнав, каково это быть любимым.

Новости Таганрога

Сегодня мы знакомим вас с Женей и Мишей – родными сестрой и братом. Обратите внимание, брать в семью этих детей можно только вместе.

Жене 4 года. Это сероглазая, светло-русая маленькая принцесса жизнерадостная, общительная, любознательная. Любит рисовать, смотреть мультфильмы. Девочка с удовольствием читает стихи, поет, танцует. Со взрослой серьезностью заботится о своем младшем брате.

Мише 2 года. Кареглазый, темно-русый, активный малыш, самостоятельный, спокойный. Любит рассматривать детские книги с яркими картинками, слушать чтение, гулять на свежем воздухе.

Возможная форма устройства детей: опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

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Таганрогская правда
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