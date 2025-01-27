Инвалидам в Ростовской области предлагают более 1,6 тыс. вакансий

В их числе разные специальности, в том числе не требующие квалификации.

Служба занятости Ростовской области в настоящий момент заявляет о наличии более 37,6 тыс. вакантных мест в организациях и предприятиях региона, из них в счет квоты для трудоустройства инвалидов – 1,6 тысячи единиц. Квотируемые рабочие места представлены в различных сферах и по различным профессиям и специальностям – как требующим, так и не требующим квалификации, сообщает пресс-служба правительства РО.

Сегодня на заседании регионального правительства утвержден порядок осуществления специальных мероприятий при предоставлении инвалидам мер государственной поддержки в сфере занятости населения.

Содействию трудоустройству дончан с особенностями здоровья способствует адресная работа с инвалидами и цифровые сервисы службы занятости, которые позволяют получить множество услуг от поиска работы до записи на программы профессионального обучения в онлайн-режиме.

В прошлом году свыше 1,3 тыс. инвалидов в Ростовской области при содействии службы занятости нашли работу.

Фото: donland.ru