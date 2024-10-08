В Таганроге в актовом зале Чеховской гимназии (Литературного музея А.П. Чехова) студенческие билеты получили первокурсники Таганрогского института им. А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), которые первыми пройдут подготовку по новому для Ростовской области профилю «История и музейное дело».

Трудно представить себе наш город без музеев. Музеи Таганрога сегодня стремятся стать более интересными, притягательными, интерактивными, образовательными, не теряя исторической достоверности и музейных традиций. Вследствие этого профессия музейного сотрудника наполняется новыми смыслами, растет востребованность в молодых квалифицированных кадрах.

В 2024 году, в год своего 10-летнего юбилея, факультет истории и филологии Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) ответил на вызов времени и сделал первый набор на новый для Ростовской области профиль подготовки «История и музейное дело». Символично, что свой первый документ — студенческий билет — обучающиеся получили из рук директора Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизаветы Липовенко. Для студентов это событие стало настоящим праздником. Первокурсникам было предложено написать письма-пожелания «Себе – Выпускнику», которые они откроют и прочитают через четыре года, получив диплом о высшем образовании. По окончанию церемонии, будущие музейные сотрудники под руководством опытных специалистов ознакомились с экспозицией Литературного музея А.П. Чехова и погрузились в атмосферу мужской классической гимназии, прикоснулись к подлинным документам гимназиста Антона Чехова.

Факультет истории и филологии продолжит профориентационную работу по набору на новое направление подготовки, а также будет активно участвовать в популяризации музейного дела в тесном сотрудничестве с министерством культуры Ростовской области, администрацией города Таганрога и музеями нашего региона.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге Инженерная школа ИРТСУ проводит занятия для детей Донбасса.

Валентина АГЕЕВА, декан факультета, к.и.н., доцент.

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